Китаев Сидор Данилов 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Китаев Сидор Данилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Данила Парфёнов1805 г.р.
Супруги
Китаева Мария ВасильеваДо 1854 г.р.
Дети
(Китаева) Елизавета Сидорова02.09.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Данила Парфёнов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Мария Васильева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

95

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

80

Рождение ребёнка
02.09.1872

Дочь: (Китаева) Елизавета Сидорова

Мать ребёнка: Китаева Мария Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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