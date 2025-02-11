Китаев Сидор Данилов
мужской, родился 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДанила Парфёнов1805 г.р.
Супруги
Китаева Мария ВасильеваДо 1854 г.р.
Дети
(Китаева) Елизавета Сидорова02.09.1872 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Данила Парфёнов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китаева Мария Васильева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.09.1872
Дочь: (Китаева) Елизавета Сидорова
Мать ребёнка: Китаева Мария Васильева
Смерть
Неизвестно