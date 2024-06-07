Горбатовская (Смоловик) Екатерина Иовлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арефович (Горбатовский) Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Горбатовский Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
19.08.1785 ст.
Сын: Горбатовский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Горбатовский Василий Терентьевич
Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно