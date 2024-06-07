Горбатовская (Смоловик) Екатерина Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатовская (Смоловик) Екатерина Иовлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефович (Горбатовский) Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Горбатовский Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
19.08.1785 ст.

Сын: Горбатовский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Горбатовский Василий Терентьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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