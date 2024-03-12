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Стариков Кузьма Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

18.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Стариков Андрей Никитич

Мать: Старикова (Аксенова) Прасковья Карповна

Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 3370-с
Бракосочетание
10.11.1914

Жена: Стариков (Пашкова) Ефросинья Ивановна

Военная служба
1917
211-й пехотный Никольский полк, ефрейтор
Смерть
18.10.1918
тиф

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