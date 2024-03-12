Стариков Кузьма Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти18.10.1918
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 3370-с
Бракосочетание
10.11.1914
Военная служба
1917
211-й пехотный Никольский полк, ефрейтор
Смерть
18.10.1918
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