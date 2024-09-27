Поповидченко Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Поповидченко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поповидченко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1941
Дочь: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Поповидченко Мария Андреевна
Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно