Поповидченко Егор Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поповидченко Егор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Поповидченко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поповидченко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1941

Дочь: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Поповидченко Мария Андреевна

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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