Кирилюк (Озинковская) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Саяфарова (Кирилюк) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Кирилюк Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1983
Сын: Кирилюк Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Кирилюк Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1987
Сын: Кирилюк Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кирилюк Михаил Андреевич