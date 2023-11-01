Кирилюк (Озинковская) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилюк (Озинковская) Нина Ивановна

Кирилюк (Озинковская) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилюк Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Саяфарова (Кирилюк) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Кирилюк Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1983

Сын: Кирилюк Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Кирилюк Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1987

Сын: Кирилюк Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кирилюк Михаил Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.