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Свинарева Александра Вадимовна
Свинарева Александра Вадимовна
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
14.07.2018
Пол
Женский
Отец
Свинарев Вадим Геннадьевич
1991 г.р.
Мать
Свинарева (Веселова) Галина Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2018
Отец:
Свинарев Вадим Геннадьевич
Мать:
Свинарева Галина Васильевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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