Шулепов Герасим Филиппович
мужской, родился 29.02.1868, Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
умер 05.07.1869, Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
ОтецШулепов Филипп Никонович05.03.1848 г.р.
МатьШулепова Анастасия АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1868
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.03.1868
Лаж, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.07.1869
Похороны
07.07.1869
Лаж, Лебяжский муниципальный район, Кировская область