Шулепов Герасим Филиппович 29.02.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Шулепов Герасим Филиппович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 29.02.1868, Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

умер 05.07.1869, Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Отец
Шулепов Филипп Никонович05.03.1848 г.р.
Мать
Шулепова Анастасия АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1868

Отец: Шулепов Филипп Никонович

Мать: Шулепова Анастасия Андреевна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Место жительства
Неизвестно
Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Крещение
02.03.1868
Лаж, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Смерть
05.07.1869
Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Похороны
07.07.1869
Лаж, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

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