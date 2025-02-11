Redekop Wilhelm W
мужской, родился 29.01.1785, Гданьск
умер 08.03.1819, Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд
ОтецRedekopp Wilhelm D.1754 г.р.
Мать(Rempel) Maria1758 г.р.
Супруги
Redekopp Dyck (Klassen) Elisabeth23.08.1782 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1785
Отец: Redekopp Wilhelm D.
Мать: (Rempel) Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1819
Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд