Redekop Wilhelm W 29.01.1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Redekop Wilhelm W

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.01.1785, Гданьск

умер 08.03.1819, Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд

Отец
Redekopp Wilhelm D.1754 г.р.
Мать
(Rempel) Maria1758 г.р.
Супруги
Redekopp Dyck (Klassen) Elisabeth23.08.1782 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1785

Отец: Redekopp Wilhelm D.

Мать: (Rempel) Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Redekopp Dyck (Klassen) Elisabeth

Смерть
08.03.1819
Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд

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