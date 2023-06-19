Васильева (Филиппова) Наталия (Талия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Филиппова) Наталия (Талия) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Рощупкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Аренда, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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