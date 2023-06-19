Васильева (Филиппова) Наталия (Талия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Рощупкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Аренда, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно