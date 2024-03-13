Trübelhorn Georg Peter
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения19.01.1822
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1822
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
07.07.1845
Сын: Triebelhorn Peter
Мать ребёнка: Anna Margaretha
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Triebelhorn Jacob
Мать ребёнка: Anna Margaretha
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
1850
Beideck (Talovka), Saratov, Russia