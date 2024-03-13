Trübelhorn Georg Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Trübelhorn Georg Peter

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

19.01.1822

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

1845 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1822

Отец: Trübelhorn Georg Friedrich

Мать: Trübelhorn Maria Margaretha

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
07.07.1845

Сын: Triebelhorn Peter

Мать ребёнка: Anna Margaretha

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Triebelhorn Jacob

Мать ребёнка: Anna Margaretha

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
1850
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
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