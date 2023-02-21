Обрядова Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрядова Мария Прокопьевна

Обрядова Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 или 1731 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1773

Сын: Обрядов Семён Никифорович

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Серюкова
Рождение ребёнка
?.12.1774

Дочь: Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Никифор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close