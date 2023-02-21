Обрядова Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1773
Сын: Обрядов Семён Никифорович
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Серюкова
Рождение ребёнка
?.12.1774
Дочь: Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно