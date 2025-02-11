Евдокия Антонова
женский, родилась 1790
умерла Неизвестно
Супруги
Кузьма Алексеев1787 г.р.
Дети
Федкин Фёдор Кузьмин1816 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федкин Фёдор Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Алексеев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно