Евдокия Антонова 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1790

умерла Неизвестно

Супруги
Кузьма Алексеев1787 г.р.
Дети
Федкин Фёдор Кузьмин1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Алексеев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Федкин Фёдор Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Алексеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

104

Смерть
Неизвестно

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