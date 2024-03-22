(Кривенко) Агафья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривенко) Агафья Евсеевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

03.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898

Отец: Кривенко Евсей Онуфриевич

Мать: Кривенко Ксения Аверкиевна

Криски, Чернігівська область
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