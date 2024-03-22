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(Кривенко) Агафья Евсеевна
(Кривенко) Агафья Евсеевна
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Древо
Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
03.02.1898
Пол
Женский
Отец
Кривенко Евсей Онуфриевич
Мать
Кривенко (Грищук) Ксения Аверкиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898
Отец:
Кривенко Евсей Онуфриевич
Мать:
Кривенко Ксения Аверкиевна
Криски
, Чернігівська область
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