Комаров Симеон Аверкиев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров Симеон Аверкиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Аверкит Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Комаров Василий Симеонов

Мать ребёнка: не указана

незаконорожденный
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Комарова евдокия симеона

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Комаров Иван Симеона

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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