Комаров Симеон Аверкиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Аверкит Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
незаконорожденный
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Комарова евдокия симеона
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Комаров Иван Симеона
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно