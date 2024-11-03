Комаров Василий Симеонов 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров Василий Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Комаров Симеон Аверкиев

Мать: не указана

незаконорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анна Гергиевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Комарова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Комаров Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Комаров Гавриил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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