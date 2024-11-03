Комаров Василий Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Комаров Симеон Аверкиев
Мать: не указана
незаконорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна Гергиевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Комарова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Комаров Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Комаров Гавриил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно