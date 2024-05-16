Пенькова Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПенькова Мария

Пенькова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писмаркин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Писмаркин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писмаркин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Писмаркин Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писмаркин Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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