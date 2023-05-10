Сибилев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середа (Сибилева) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Сибилева (Коломыцева) Евгения Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1926
Дочь: Сербина (Сибилева) Нина Павловна
Мать ребёнка: Сибилева (Коломыцева) Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно