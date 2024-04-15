Белокур Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.10.1900 ст.
Гурий Федорович Белокур
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Поручитель по невесте Григорий Белокур | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Юстина Сергеевна
Мать ребёнка: Белокур Екатерина Емельяновна
Восприемник
30.11.1902 ст.
Варвара Степановна Чернышева
Восприемник
24.02.1904 ст.
Иван Трофимович Куксенко
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Белокур Екатерина Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQN-Q?i=800&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.07.1904 ст.
Жена: Белокур Ирина Ивановна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9N-K?i=707&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Белокур Ирина Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-Y?i=847&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.
Дочь: Юлиания Сергеевна
Мать ребёнка: Белокур Ирина Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKX-N?i=281&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно