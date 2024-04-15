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Белокур Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Гурий Федорович Белокур
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Жена: Белокур Екатерина Емельяновна

Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте Григорий Белокур | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Юстина Сергеевна

Мать ребёнка: Белокур Екатерина Емельяновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
30.11.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Степановна Чернышева
Восприемник
24.02.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Трофимович Куксенко
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Сын: Белокур Тихон Сергеевич

Мать ребёнка: Белокур Екатерина Емельяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQN-Q?i=800&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.07.1904 ст.

Жена: Белокур Ирина Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9N-K?i=707&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Белокур Ирина Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4R-Y?i=847&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.

Дочь: Юлиания Сергеевна

Мать ребёнка: Белокур Ирина Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKX-N?i=281&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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