Белокур (Харченко) Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти17.06.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте Григорий Белокур | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Юстина Сергеевна
Отец ребёнка: Белокур Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Белокур Сергей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQN-Q?i=800&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1904 ст.
Причина смерти: от родов | не исповедана и не приобщена | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9YK-6?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.06.1904 ст.
на кладбище д. Кровной