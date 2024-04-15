Белокур (Харченко) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Харченко) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

17.06.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудневка, Сумська область
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Муж: Белокур Сергей Васильевич

Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте Григорий Белокур | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Юстина Сергеевна

Отец ребёнка: Белокур Сергей Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Сын: Белокур Тихон Сергеевич

Отец ребёнка: Белокур Сергей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQN-Q?i=800&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
17.06.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от родов | не исповедана и не приобщена | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9YK-6?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.06.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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