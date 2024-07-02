Долгов Леонид Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Леонид Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкарева (Долгова) Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Долгова (Пискунова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Долгова (Пискунова) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова (Пискунова) Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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