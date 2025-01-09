Кирилова Анна Яковлевна
женский, родилась Около 1791
умерла После 1834
Супруги
Кирилов Артем ФилипповичОколо 1791 г.р.
Дети
Сковородникова (Кирилова) Матрена АртемовнаОколо 1814 г.р.
Кирилов Семен АртемовичОколо 1817 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1810 ст.
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Сковородникова (Кирилова) Матрена Артемовна
Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Кирилов Николай Артемович
Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Кирилова) Акилина Артемовна
Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кирилов Парамон Артемович
Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кирилов Селиван Артемович
Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович
Смерть
После 1834