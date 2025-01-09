Кирилова Анна Яковлевна Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирилова Анна Яковлевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1791

умерла После 1834

Супруги
Кирилов Артем ФилипповичОколо 1791 г.р.
Дети
Сковородникова (Кирилова) Матрена АртемовнаОколо 1814 г.р.
Кирилов Семен АртемовичОколо 1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
04.11.1810 ст.

Муж: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Сковородникова (Кирилова) Матрена Артемовна

Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кирилов Семен Артемович

Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кирилов Николай Артемович

Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Кирилова) Акилина Артемовна

Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кирилов Парамон Артемович

Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кирилов Селиван Артемович

Отец ребёнка: Кирилов Артем Филиппович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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