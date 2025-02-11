Карпушкин Егор Никифоров 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкин Егор Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Карпушкин Никифор Сергеев1830 г.р.
Мать
Мария Миронова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Карпушкин Никифор Сергеев

Мать: Мария Миронова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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