Карпушкин Егор Никифоров
мужской, родился 1852, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКарпушкин Никифор Сергеев1830 г.р.
МатьМария Миронова1825 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Карпушкин Никифор Сергеев
Мать: Мария Миронова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно