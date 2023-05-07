Ерпелев Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912 или 1913
Дата смерти31.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1934
Дочь: Караваева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Ерпелева Мария Максимовна
Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерпеле Николай Васильевич
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
31.12.1939