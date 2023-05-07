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Ерпелев Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912 или 1913

Дата смерти

31.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 или 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Сестра Зена, Марфа(Неумоена), брат Михаил
Рождение ребёнка
16.10.1934

Дочь: Караваева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Ерпелева Мария Максимовна

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерпелева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерпеле Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
31.12.1939
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