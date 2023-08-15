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Дюков Федор Венедиктович

Место рождения

Кулачиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюков Венедикт

Мать: не указана

Кулачиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Лукия Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1870

Дочь: Дюкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Дюкова Лукия Герасимова

Рождение ребёнка
19.11.1871

Сын: Дюков Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дюков Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кулачиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Аникина (Дюкова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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