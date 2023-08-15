Дюков Федор Венедиктович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Венедикт
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Лукия Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1870
Дочь: Дюкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Дюкова Лукия Герасимова
Рождение ребёнка
19.11.1871
Сын: Дюков Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дюков Петр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Аникина (Дюкова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно