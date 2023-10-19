Рохманова (Насекина) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
19.04.1835
Сын: Рохманов Василий Осипович
Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1836
Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1839
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880