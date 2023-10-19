Рохманова (Насекина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рохманова (Насекина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1834

Муж: Рохманов Осип Павлович

Рождение ребёнка
19.04.1835

Сын: Рохманов Василий Осипович

Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1836

Сын: Рохманов Иван Осипович

Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1839

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Рохманов Осип Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Москва, город федерального значения Москва
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