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Котенко Данило Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

12.07.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Котенко Кирилл Ильич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Смерть
12.07.1863 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1S-9?i=683&cc=3511744
Похороны
14.07.1863 ст.
на приходском кладбище

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