Котенко Данило Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти12.07.1863 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Котенко Кирилл Ильич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Смерть
12.07.1863 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1S-9?i=683&cc=3511744
Похороны
14.07.1863 ст.
на приходском кладбище