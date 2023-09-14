Кислая (Положий) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислая (Положий) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Положий Андрей Дмитриевич

Мать: Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чертенко Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кислый Григорий Яковлевич

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фиония Григорьевна

Отец ребёнка: Кислый Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислый Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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