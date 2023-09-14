Кислая (Положий) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Положий Андрей Дмитриевич
Мать: Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чертенко Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кислый Григорий Яковлевич
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фиония Григорьевна
Отец ребёнка: Кислый Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно