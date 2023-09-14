Кислый Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислый Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чертенко Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кислая Татьяна Андреевна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фиония Григорьевна

Мать ребёнка: Кислая Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислая Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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