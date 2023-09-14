Кислый Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чертенко Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кислая Татьяна Андреевна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фиония Григорьевна
Мать ребёнка: Кислая Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислая Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно