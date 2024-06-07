Зайцева (Семкова) Татьяна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Семкова) Татьяна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Семков Фома Иванович

Мать: Семкова (Кропивина) Мария Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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