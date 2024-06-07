Зайцева (Семкова) Татьяна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно