Сергей Потапов 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергей Потапов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Макарова1791 г.р.
Отец
Потап Кириллов1788 г.р.
Супруги
Агафья Семёнова1810 г.р.
Дети
Мария Сергеева1833 г.р.
Потапов Павел Сергеев1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Потап Кириллов

Мать: Екатерина Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Семёнова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Агафья Семёнова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Потапов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Агафья Семёнова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Тарас Сергеев

Мать ребёнка: Агафья Семёнова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Смерть
Неизвестно

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