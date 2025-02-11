Сергей Потапов
мужской, родился 1812, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Макарова1791 г.р.
ОтецПотап Кириллов1788 г.р.
Супруги
Агафья Семёнова1810 г.р.
Дети
Мария Сергеева1833 г.р.
Потапов Павел Сергеев1836 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Потап Кириллов
Мать: Екатерина Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Семёнова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Агафья Семёнова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Агафья Семёнова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тарас Сергеев
Мать ребёнка: Агафья Семёнова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно