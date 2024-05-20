(Спирчина) Вера Семенова
Место рождения
Дата рождения27.08.1906
Дата смерти13.04.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906
Деревни Нератовки крестьянин Симеон Никитин Спирчин и законная жена его Мария Стефанова,оба православные
Крещение
30.08.1906 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов и той же деревни крестьянская девица Александра Никитина
Смерть
13.04.1911 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Симеона Никитина Спирчина дочь Вера