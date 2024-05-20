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(Спирчина) Вера Семенова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.08.1906

Дата смерти

13.04.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906

Отец: Спирчин Семен (Симеон) Никитин

Мать: Спирчина (Ванюрхина) Мария Стефановна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Симеон Никитин Спирчин и законная жена его Мария Стефанова,оба православные
Крещение
30.08.1906 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов и той же деревни крестьянская девица Александра Никитина
Смерть
13.04.1911 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Симеона Никитина Спирчина дочь Вера

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