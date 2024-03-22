Павлов Стефан Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Стефан Евфимиевич

Павлов Стефан Евфимиевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Павлов Евфимий Павлович

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1837 ст.

Жена: Павлова Ирина Сергеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1837 ст.

Жена: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1838 ст.

Сын: Павлов Кирилл Стефанович

Мать ребёнка: Павлова Ирина Сергеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1839 ст.

Дочь: Павлова Софья Стефановна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Сергеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close