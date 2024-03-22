Павлов Стефан Евфимиевич
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Павлов Евфимий Павлович
Бракосочетание
17.01.1837 ст.
Жена: Павлова Ирина Сергеевна
Бракосочетание
17.01.1837 ст.
Рождение ребёнка
27.01.1838 ст.
Мать ребёнка: Павлова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.09.1839 ст.
Дочь: Павлова Софья Стефановна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Сергеевна
Смерть
Неизвестно