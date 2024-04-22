Гультяева (Зарембо) Екатерина Платоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Зарембо Платон Федосеевич
Мать: Зарембо Анна Андреевна
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Агафонович
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1892 ст.
Сын: Гультяев Артемий Агафонович
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1895
Сын: Гультяев Георгий Агафонович
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.
Дочь: Гультяева Прасковья Агафоновна
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1900 ст.
Дочь: Гультяева Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Сын: Гультяев Сергей Агафонович
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.
Дочь: Гультяева Марина Агафоновна
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гультяев Пиман Агафонович
Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович
Смерть
Неизвестно