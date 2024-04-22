Гультяева (Зарембо) Екатерина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Зарембо) Екатерина Платоновна

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Зарембо Платон Федосеевич

Мать: Зарембо Анна Андреевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Гультяев Агафон Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Агафонович

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1892 ст.

Сын: Гультяев Артемий Агафонович

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Гультяев Георгий Агафонович

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.

Дочь: Гультяева Прасковья Агафоновна

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1900 ст.

Дочь: Гультяева Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Сын: Гультяев Сергей Агафонович

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.

Дочь: Гультяева Марина Агафоновна

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гультяев Пиман Агафонович

Отец ребёнка: Гультяев Агафон Михайлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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