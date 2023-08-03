Швырёва (Янковская) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырёва (Янковская) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1961

Отец: Янковский Владимир

Мать: Нина Петровна

Рождение ребёнка
11.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швырёв Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1989

Сын: Швырёв Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Швырёв Александр Дмитриевич

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