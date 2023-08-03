Швырёва (Янковская) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1961
Отец: Янковский Владимир
Мать: Нина Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швырёв Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1989
Сын: Швырёв Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Швырёв Александр Дмитриевич