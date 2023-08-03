Швырёв Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырёв Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1960

Отец: Швырёв Дмитрий Александрович

Мать: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швырёва (Янковская) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
15.01.1989

Сын: Швырёв Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Швырёва (Янковская) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
15.01.1989

Сын: Швырёв Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

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