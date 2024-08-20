Башаева Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.
Дочь: (Башаева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Башаев Василий Иванович
Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно