Башаева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башаева Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.

Дочь: (Башаева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Башаев Василий Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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