Варенова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Варенов Григорий Панфилович
Отец ребёнка: Варенов Панфил Вавилович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Варенов Панфил Вавилович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Варенов Панфил Вавилович
Смерть
Неизвестно