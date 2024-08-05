Варенова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенов Панфил Вавилович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Варенов Григорий Панфилович

Отец ребёнка: Варенов Панфил Вавилович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Варёнов Иван Панфилович

Отец ребёнка: Варенов Панфил Вавилович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Варенов Антон Панфилович

Отец ребёнка: Варенов Панфил Вавилович

Смерть
Неизвестно

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