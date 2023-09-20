Логунов Семён Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.02.1888
Дата смерти11.11.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888
Россия
Бракосочетание
16.08.1913
Россия
Рождение ребёнка
06.10.1932
Сын: Логунов Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: Логунова Екатерина Терентьевна
Смерть
11.11.1968
СССР
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область