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Логунов Семён Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.02.1888

Дата смерти

11.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888

Отец: Логунов Пётр Степанович

Мать: Логунова Феодосья Яковлевна

Россия
Бракосочетание
16.08.1913

Жена: Логунова Екатерина Терентьевна

Россия
Рождение ребёнка
06.10.1932

Сын: Логунов Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: Логунова Екатерина Терентьевна

Смерть
11.11.1968
СССР
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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