Логунова (Устюжанина) Екатерина Терентьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.11.1893
Дата смерти25.01.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1893
Россия
Бракосочетание
16.08.1913
Россия
Рождение ребёнка
06.10.1932
Сын: Логунов Леонтий Семёнович
Отец ребёнка: Логунов Семён Петрович
Смерть
25.01.1992
СССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область