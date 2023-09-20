Логунова (Устюжанина) Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Устюжанина) Екатерина Терентьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.11.1893

Дата смерти

25.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1893

Отец: Устюжанин Терентий Захарович

Мать: Устюжанина Мария Александровна

Россия
Бракосочетание
16.08.1913

Муж: Логунов Семён Петрович

Россия
Рождение ребёнка
06.10.1932

Сын: Логунов Леонтий Семёнович

Отец ребёнка: Логунов Семён Петрович

Смерть
25.01.1992
СССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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