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Курако Улита Фоминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курако Иван Ильин

Отец ребёнка: Курако Илья Максимов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Курако Владимир Ильин

Отец ребёнка: Курако Илья Максимов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Курако Михаил Ильин

Отец ребёнка: Курако Илья Максимов

Рождение ребёнка
1896

Сын: Курако Григорий Ильин

Отец ребёнка: Курако Илья Максимов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Курако Никифор Ильин

Отец ребёнка: Курако Илья Максимов

Смерть
Неизвестно

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