Курако Улита Фоминишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курако Иван Ильин
Отец ребёнка: Курако Илья Максимов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Курако Илья Максимов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Курако Михаил Ильин
Отец ребёнка: Курако Илья Максимов
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Курако Илья Максимов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Курако Никифор Ильин
Отец ребёнка: Курако Илья Максимов
Смерть
Неизвестно