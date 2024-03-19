Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Димитриев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Димитриев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Михаил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Димитриев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Димитриев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кузьма Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Димитриев
Рождение ребёнка
10.08.1837
Сын: Максим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Димитриев
Восприемник Егор Онисимов, Кузнецовка
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Меланья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Димитриев
Смерть
После 1860