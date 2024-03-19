Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Димитриев

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Димитриев

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Димитриев

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Димитриев

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Димитриев

Рождение ребёнка
10.08.1837

Сын: Максим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Димитриев

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник Егор Онисимов, Кузнецовка
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Меланья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Димитриев

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1860
Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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