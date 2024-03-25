Марья Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1834
Сын: Кошкин Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
С 1837 по 1841
Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Разумова Авдотья Ермолаева
Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
25.01.1845
Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
03.07.1850
Сын: Кошкин Тимофей Ермолаевич
Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно