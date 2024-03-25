Марья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Козьмина

Марья Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1834

Сын: Кошкин Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович

Русская Сорма, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
С 1837 по 1841

Сын: Кошкин Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович

Русская Сорма, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Разумова Авдотья Ермолаева

Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович

Русская Сорма, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.01.1845

Сын: Кошкин Федор Ермолаевич

Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович

Русская Сорма, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кошкин Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович

Русская Сорма, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.07.1850

Сын: Кошкин Тимофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Кошкин Ермолай Егорович

Русская Сорма, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Ермолай Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close