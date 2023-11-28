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Бархатова Анастасия Борисовна
Бархатова Анастасия Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1984
Пол
Женский
Отец
Бархатов Борис Павлович
1953 г.р.
Мать
Струтынская Галина Остаповна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1984
Отец:
Бархатов Борис Павлович
Мать:
Струтынская Галина Остаповна
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