Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1940
Рождение ребёнка
1960
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1966
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1967
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан