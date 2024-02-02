Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1940

Отец: Кулаков Федор Ефремович

Мать: Кулакова (Перетрухина) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1966

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1967

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.