Кривченко Александр Борисович
Место рожденияРостовская область Егорлыкский район
Дата рождения20.09.1956
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Краснодарский край Крымский район пос.Нижнебаканский
Рождение ребёнка
28.04.1986
Сын: Аришин Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ростовская область ст.Егорлыкская
Смерть
2022