Кривченко Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривченко Александр Борисович

Кривченко Александр Борисович

Место рождения

Ростовская область Егорлыкский район

Дата рождения

20.09.1956

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовская область Егорлыкский район
Рождение ребёнка
09.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край Крымский район пос.Нижнебаканский
Рождение ребёнка
28.04.1986

Сын: Аришин Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Ростовская область ст.Егорлыкская
Смерть
2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close