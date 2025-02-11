Иван Иванов
мужской, родился 1830, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Филиппов1793 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василиса Иванова1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван Филиппов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: ?
Призыв на военную службу
1857
Военная служба
1857
Место жительства
1857
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно