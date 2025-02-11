Иван Иванов 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Филиппов1793 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Василиса Иванова1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван Филиппов

Мать: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1857
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1857
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1857
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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