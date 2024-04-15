Селютина Фекла Исидировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Селютин Тимофей Давидович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-4?i=589&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.06.1891 ст.
Дочь: Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Селютин Тимофей Давидович
Рождение ребёнка
26.08.1894 ст.
Сын: Селютин Адриан Тимофеевич
Отец ребёнка: Селютин Тимофей Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно