Селютина Фекла Исидировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селютина Фекла Исидировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1888 ст.

Сын: Селютин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Селютин Тимофей Давидович

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-4?i=589&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.06.1891 ст.

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Селютин Тимофей Давидович

Спасское, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1894 ст.

Сын: Селютин Адриан Тимофеевич

Отец ребёнка: Селютин Тимофей Давидович

Спасское, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селютин Тимофей Давидович

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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