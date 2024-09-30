Хуопалайнен Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1776
Дата смерти20.11.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1776
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
06.02.1802
Сын: Хуопалайнен Якоб Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1804
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.1810
Сын: Хуопалайнен Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хуопалайнен Матвей Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна
Рождение ребёнка
24.08.1819
Сын: Хуопалайнен Абрам Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна
Смерть
20.11.1831