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Хуопалайнен Иван Андреевич

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.05.1776

Дата смерти

20.11.1831

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1776

Отец: Хуопалайнен Андрей Юрьевич

Мать: Хуопалайнен (Корккинен) Софья Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1800

Жена: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна

Рождение ребёнка
06.02.1802

Сын: Хуопалайнен Якоб Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1804

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1810

Сын: Хуопалайнен Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хуопалайнен Матвей Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1819

Сын: Хуопалайнен Абрам Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руотси) Сара Михайловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
20.11.1831
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

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