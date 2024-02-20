Романько Мария Федоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1842
Дочь: (Романько) Анастасия Ерофеевна
Отец ребёнка: Романько Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Романько Григорий Ерофеевич
Отец ребёнка: Романько Ерофей Иванович
Смерть
Неизвестно