Романько Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманько Мария Федоровна

Романько Мария Федоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романько Ерофей Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1842

Дочь: (Романько) Анастасия Ерофеевна

Отец ребёнка: Романько Ерофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Романько Григорий Ерофеевич

Отец ребёнка: Романько Ерофей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.