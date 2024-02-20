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Романько Ерофей Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Романько Иван Иосифович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романько Мария Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1842

Дочь: (Романько) Анастасия Ерофеевна

Мать ребёнка: Романько Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Романько Григорий Ерофеевич

Мать ребёнка: Романько Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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